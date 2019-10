publié le 15/10/2019 à 06:00

À Seattle, ville du nord-ouest américain très loin de New York ou de Washington, se dessine l’avenir de l’économie américaine. S'y trouvent Starbucks, Boeing, mais aussi Microsoft ou Amazon, deux empires qui ont fait de leurs fondateurs deux des hommes les plus riches de la planète : Bill Gates et Jeff Bezos.

L’entreprise de ce dernier, Amazon, transforme en profondeur depuis 25 ans le quotidien des Américains. Philippe Corbé reconnaît lui-même “ne plus pouvoir s’en passer” et parler “jour et nuit” à son enceinte connectée. Après Alexa, le géant du e-commerce entend maintenant révolutionner la grande distribution.

Expérimentée à Seattle, Amazon Go propose en effet de nombreux produits frais et de consommation courante, comme dans toutes les supérettes de centre-ville. À la différence qu’il n’y a plus de passage en caisse. Presse, cinéma, télévision, banque, conquête spatiale... Les ambitions de Jeff Bezos paraissent désormais sans limites.

>> Une lettre d'Amérique, une série d'épisodes exceptionnels à retrouver chaque mardi. Une carte-postale sonore pour nous aider à mieux comprendre cette Amérique d'aujourd'hui, à la fois si familière et parfois totalement déconcertante. Un podcast RTL Originals.