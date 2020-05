publié le 05/05/2020 à 18:01

Après la pandémie, une montée de l’extrême-droite ? Une récente étude de la Federal Reserve Bank de New York (la banque centrale de New York) s’est intéressée aux conséquences politiques de l’épidémie de grippe espagnole de 1918 dans l'Allemagne de l’entre-deux-guerres. Ses résultats établissent un lien entre le nombre de décès causés à l’époque par le virus et la progression des votes pour le parti nazi en 1932 et 1933, avant l’arrivée au pouvoir d’Adolf Hitler.

L'étude porte sur 60 villes allemandes. Dès qu’il y a un surcroit de mortalité dans une ville cela se traduit par une forte poussée du vote pour l’extrême-droite. Le rapport de la Fed de la New York montre aussi que dans les villes allemandes les plus durement touchées par la maladie, les investissements publics ont diminué, en particulier dans l’éducation. Cela s’explique par le désordre économique causé par la grippe.

L’hypothèse privilégiée par les auteurs de l’étude c’est que l'épidémie s’est accompagnée d’une montée de la xénophobie et de l’antisémitisme. Beaucoup d’habitants considéraient que le virus venait de l’étranger. Et du coup, le parti qui était fondé sur la dénonciation de l’étranger, c’était le parti nazi.

Les pandémies font ressurgir l'antisémitisme

La peur de l’étranger, l’antisémitisme ne datent pourtant pas d’hier. Les grandes pestes médiévales étaient attribuées aux Juifs. En réalité, les virus ne font qu’emprunter les grandes routes du commerce, les moyens de transports...

Les conclusions de l’étude de la Fed de New York soulignent en tout cas les risques politiques qui peuvent découler d’une pandémie. Avec la crise du coronavirus, les démocraties occidentales ne doivent donc pas seulement faire face à une crise sanitaire et économique.

Abonnez-vous à ce podcast Apple Podcasts

Google Podcasts

>> Hors-série Lenglet-Co : crise du coronavirus, un podcast quotidien présenté par François Lenglet et Catherine Mangin, qui vous donne les clés pour tout comprendre des évolutions et révolutions provoquées par la crise du coronavirus en France, en Europe et dans le monde.

Si vous souhaitez poser des questions à François Lenglet, écrivez à temoins@rtl.fr et ou laissez un message sur la page Facebook de RTL.