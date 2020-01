Coronavirus : est-il plus dangereux que la grippe saisonnière ?

Depuis l'apparition de cas dans plusieurs pays du monde, le coronavirus interroge et terrorise. Mais faut-il vraiment en avoir plus peur que la grippe saisonnière ? Pour le professeur Bruno Lina, responsable au Centre national de référence virus des infections respiratoires aux Hospices Civils de Lyon, le coronavirus est loin d'avoir fait autant de victimes que la grippe saisonnière. Mais il faut être prudent.

"On est obligé d'imaginer le scénario le moins favorable en espérant que le meilleur arrivera," a déclaré le spécialiste, tandis que le nombre de cas ne fait qu'augmenter en Chine. "Le bilan dressé par les Chinois montre qu'il y a eu un nombre de cas rapportés mercredi 29 janvier de l'ordre de 1.500 nouveaux cas," relate le Pr Lina. Mais il tient à nuancer, "ce n'est jamais que 1.500 cas sur une population de plus de 50 à 60 millions de personnes," rappelle le spécialiste, en référence au nombre de personnes en quarantaine dans différentes villes chinoises.

En comparaison à la grippe, le coronavirus n'est pour le moment pas aussi dévastateur. Le professeur Lina explique qu'aujourd'hui, "si on devait faire le compte de grippés en France, il y en a beaucoup plus que 1.500 par jours, car l'épidémie augmente."

Le professeur tient également à rappeler que le taux de mortalité de la grippe en France est de l'ordre de 0,3 à 0,5%. "On n'a pas peur de la grippe qui a tué 10.000 personnes l'année dernière en France et on a peur de ce virus qui n'a tué personne en France !," s'est exclamé le professeur, qui appelle à être raisonnable.