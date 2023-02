Un 4e "objet" volant non identifié abattu par les États-Unis

Mais que se passe-t-il aux États-Unis ? En 10 jours, l'armée américaine a abattu quatre "objet" volant, un ballon chinois et trois objets non identifiés. Ce 12 février au soir, les militaires américains ont surveillé "de très près l'objet au-dessus du lac Huron", dans le Michigan a annoncé la républicaine Elissa Slotkin, membre du congrès. Peu après, "l'objet a été abattu par les pilotes de l'US Air Force et de la Garde nationale", a-t-elle précisé. L'ordre a été donné par le président Joe Biden.

"Excellent travail de la part de tous ceux qui ont effectué cette mission à la fois dans les airs et au siège", ajoutait-elle, admettant qu'ils étaient "tous intéressés par ce qu'étaient exactement cet objet et son but". "Tant que ces choses continueront à traverser les États-Unis et le Canada, je continuerai à demander au Congrès d'obtenir un briefing complet basé sur notre exploitation de l'épave", indiquait-elle.

Pour autant, "nous avons évalué qu'il ne s'agissait pas d'une menace militaire pour quoi que ce soit sur le sol", a expliqué un haut responsable de l'administration. Cela n'empêche pas à une partie des États-Unis et de sa classe politique d'exiger des réponses du gouvernement. "Le peuple américain mérite beaucoup plus de réponses que ce que nous avons", a tweeté le républicain Jack Bergman.

La Chine nie toute implication

La Chine a accusé lundi les Etats-Unis d'envoyer illégalement des ballons au-dessus de son territoire, des allégations immédiatement niées catégoriquement par Washington, dans un contexte de tensions entre les deux pays après le survol du sol américain par un engin chinois.

"Rien que depuis l'année dernière, des ballons américains ont survolé (le territoire de) la Chine à plus de dix reprises sans aucune autorisation", a assuré un porte-parole de la diplomatie chinoise, Wang Wenbin.

Des affirmations "fausses", ont rétorqué la Maison Blanche et le département d'Etat, accusant en retour la Chine de "tenter de limiter les dégâts" liés à son propre "programme de ballons espions".

