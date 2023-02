Ballon espion : pourquoi les États-Unis et la Chine sont-ils à couteaux tirés ?

Les relations sont toujours tendues entre la Chine et les États-Unis. L'affaire du ballon espion en est le dernier signe, mais pas le premier. Ce gigantesque ballon espion chinois observé dans le Montana début février, a traversé le pays avant d’être abattu au large de la Caroline du Sud.

Les experts disent qu’un ballon comme celui-ci est beaucoup moins efficace en terme de collecte d’informations que des satellites dont dispose la Chine, et les États-Unis. Et surtout ce n’est pas discret. Dans les explications qu’on a pu entendre : ce type de ballon serait capable de lancer des drones. Ce qui est inquiétant, Mais là encore, aucune confirmation.

L’administration Biden tente de minimiser, affirmant qu’il n’a pas pu collecter de renseignements sensibles. Les républicains en doutent, et auraient aimé une réponse plus rapide, plus forte. Là où les deux camps se rejoignent, et c’est assez rare pour le souligner, c'est que la Chine est de plus en plus menaçante. À tel point qu’un conflit entre les deux pays est possible dès 2025 selon les experts militaires américains.



Une lettre d'Amérique, une série d'épisodes exceptionnels à retrouver chaque mardi. Une carte postale sonore pour nous aider à mieux comprendre cette Amérique d'aujourd'hui, à la fois si familière et parfois totalement déconcertante.

