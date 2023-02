Le Canada annonce à son tour avoir abattu un objet volant "non identifié"

La situation se répète. Après l'affaire du ballon espion chinois dans le ciel américain, l'histoire de l'"objet volant à haute altitude" abattu au-dessus de l'Alaska par les États-Unis vendredi 10 février, le Canada vient d'annoncer avoir abattu un "objet non identifié". Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a indiqué que cet objet avait été abattu alors qu'il survolait le nord-ouest du pays.



"J'ai ordonné le démontage d'un objet non identifié qui a violé l'espace aérien canadien. Le Commandement de la défense aérospatial de l'Amérique du Nord (NORAD) a abattu l'objet au-dessus du Yukon. Des avions canadiens et américains ont été brouillés, et un F-22 américain a tiré avec succès sur l'objet", a écrit le Premier ministre sur Twitter.

"J'ai parlé avec le président Biden cet après-midi. Les Forces canadiennes vont maintenant récupérer et analyser l'épave de l'objet. Merci au NORAD de surveiller l'Amérique du Nord", a-t-il ajouté.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info