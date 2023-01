Un ours polaire tue une mère et son enfant d'un an en Alaska

Selon les autorités de l'Alaska, l'attaque mortelle a eu lieu, mardi 17 janvier, près d'une école. Une mère de 24 ans et son fils ont été tués par l'ours polaire qui est entré dans cette communauté de 170 habitants et a poursuivi plusieurs personnes. Ce genre d'attaque de la part de cette espèce menacée est extrêmement rare.

L'ours est entré dans Wales, petite localité sur la rive du détroit de Bering, "et a pourchassé plusieurs résidents", selon les premiers éléments de l'enquête. "L'animal a été abattu par un habitant", pendant qu'il s'en prenait à la jeune femme, Summer Myomick, et à son fils Clyde Ongtowasruk, âgé d'un an, a précisé la police de l'Alaska dans un communiqué.

"Historiquement, il est très rare qu'un ours polaire attaque et tue une personne, où que ce soit dans l'Arctique", a expliqué Geoff York de l'ONG Polar Bears International." Dans le monde, vingt personnes ont été tuées sur un total de 73 attaques d'ours polaires recensées entre 1870 et 2014, selon l'ONG. La dernière attaque mortelle en Alaska remonte à 1990, d'après lui.

La fonte de la banquise, causée par le réchauffement climatique, pousse les animaux sur le continent plus régulièrement et "augmente la fréquence des interactions entre ours polaires et humains", a poursuivi le scientifique.

