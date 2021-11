Un canoë maya découvert au Mexique pourrait avoir plus de 1.000 ans

Une barque intacte et vieille de 1.000 ans a été découverte dans le sud du Mexique, a annoncé un communiqué de l'institut mexicain des antiquités INAH. Ce canot en bois, utilisé par les Mayas, a été retrouvé immergé dans une piscine d'eau douce connue sous le nom de "Cénote" située dans la péninsule du Yucatán, près des ruines de Chichén Itzá, qui était autrefois une grande ville maya.

Une découverte "extraordinaire", s'est réjouit l'institut dans son communiqué, puisqu'il s'agit du "premier canoë complet comme celui-ci" retrouvé "dans la région maya". Le canoë a été retrouvé pendant des travaux de construction par des ouvriers mobilisés sur un projet de chemin de fer, explique un article du journal The Guardian, publié samedi 30 octobre.

D'après les chercheurs, cette embarcation, qui mesure un peu plus de 1,6 mètre de long et 80 cm de large, était peut-être utilisée pour transporter de l'eau du "Cénote" ou déposer des offrandes rituelles.

À noter que des experts de l'Université de la Sorbonne à Paris devront aider les équipes à analyser le bois pour déterminer son âge et son type. Un modèle tridimensionnel de la barque devra également permettre de faciliter une étude plus approfondie et la fabrication de répliques.