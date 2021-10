Israël : un plongeur découvre une épée de l'époque des croisades

900 ans plus tard, elle est encore "en parfait état". L'Autorité israélienne des antiquités (AIA) explique qu'une épée qui aurait appartenu à un chevalier de la confrérie des croisés a été découverte dans la mer par un plongeur ce samedi 16 octobre, à proximité des côtes du Nord-Ouest de l'État hébreu.

L'épée, d'un mètre de long avec une poignée de 30 centimètres, est entièrement couverte de coraux et de coquillages mais "en parfait état" a annoncé l'AIA dans un communiqué. Cette épée est "une rare et magnifique découverte qui selon toute évidence appartenait à un chevalier croisé", explique le responsable de l'organisation. Il décrit un découverte "fascinante", "qui nous ramène 900 ans dans le temps, à une autre époque avec des chevaliers, des armures et des épées."

Prochaine étape : l'épée, remise au département des trésors nationaux, sera nétoyée, analysée et puis exposer au public.