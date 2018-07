Un artiste français résidant au Brésil assassiné à Rio

publié le 17/07/2018 à 09:04

Il s'appelait Cedric Jaurgoyhen Madala. Il était artiste et avait choisi de vivre au Brésil. Il a été retrouvé vendredi "avec un impact de balle (...) dans la ferme où il habitait, un lieu isolé et éloigné" du centre-ville, explique la police de l'État de Rio dans un communiqué.



Le jeune homme, âgé de 33 ans, vivait à Paraty, une station balnéaire située à 250 km de Rio de Janeiro. L'assassinat "aurait eu lieu jeudi ou vendredi" selon la police, et la maison dans laquelle il vivait a été brûlée. "L'enquête se poursuit pour élucider les circonstances du crime, le mobile" et identifier les suspects.

Photographe et plasticien, Cedric Jaurgoyhen Madala a réalisé plusieurs expositions au Brésil, certaines comprenant des performances et des installations.

Le Brésil, en proie à l'insécurité permanente, enregistre un taux d'homicides de 32 pour 100.000 habitants (contre moins de 1 pour 100.000 en France). Face à ces graves problèmes, le président Michel Temer a confié à l'armée le commandement des forces de sécurité de l'État de Rio.