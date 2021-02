Ukraine : un couple s'enchaîne trois mois pour tester son amour

publié le 24/02/2021 à 22:35

Ils ont décidé de vivre d'amour enchaînés. Alexander et sa compagne Viktoria se sont lancés un défi pour la Saint-Valentin : vivre attachés l'un à l'autre (littéralement) par une grosse chaîne en fer, et ce pendant trois mois. L'objectif ? Tester leur amour qu'ils disent être indestructible. Et sans doute aussi faire le buzz sur les réseaux sociaux, car toute leur expérience est à suivre sur leur compte Instagram @wecontacted.

Alexander et Viktoria n'ont pas fait les choses à moitié. Ils n'ont pas simplement pris une chaîne et un cadenas. Une tierce personne a soudé la chaîne, rendant impossible pour les deux amoureux de se détacher seuls.

Le défi pourra se transformer en record s'ils tiennent les trois mois. Vitaly Zorin, membre du registre des archives d'Ukraine, qui a assisté à la cérémonie de soudure de la chaîne, pourra le valider.

Maintenant, il va falloir survivre au quotidien, se doucher, aller aux toilettes et s'habiller, tout en étant enchaînés. Pour se faciliter la vie, Alexander et Viktoria ont fait le stock de vêtements amples et avec des fermetures éclair, pour s'habiller et de déshabiller facilement.

La fin du jeu est programmée pour le 14 mai prochain. Mais ce mercredi 24 février, le couple a révélé sur Instagram que la chaîne en fer avait provoqué des démangeaisons et plaques sur le poignet de Viktoria. Elle tient le coup, mais si ça s'aggrave, cela pourrait mettre fin prématurément à l'aventure.