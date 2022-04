Après le récent massacre de la population locale dans la ville ukrainienne de Boutcha, les réactions de l'ensemble de la communauté internationale se font de plus en plus entendre. Fait particulièrement rare, le Premier ministre Polonais Mateusz Morawiecki, pourtant allié d'Emmanuel Macron, a ouvertement reproché au président français ses discussions avec Vladimir Poutine.

"Monsieur le président Macron, combien de fois avez-vous négocié avec monsieur Poutine ? Qu'avez-vous obtenu ? Avez-vous arrêté une de ces actions qui ont eu lieu ? Il ne faut ni négocier ni discuter avec les criminels", a-t-il déclaré.

Il a ensuite poursuivi : "Les criminels doivent être combattus. Personne n'a négocié avec Hitler ! Négocieriez-vous avec Hitler ? Avec Staline ? Avec Pol Pot ? Nous avons affaire à un crime terrible, la Russie est responsable d'un génocide". Une colère froide et une critique virulente envers la stratégie diplomatique assumée par le chef d'État français.

