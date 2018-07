Trump tacle Theresa May et son accord de libre-échange avant sa visite à Londres

Donald Trump et Theresa May à Londres le 12 juillet 2018

publié le 13/07/2018 à 09:59

À la veille de son entretien avec la Première ministre britannique Theresa May vendredi 13 juillet à Londres, Donald Trump l'a violemment chargée dans une interview au tabloïd The Sun. Le Président américain a notamment critiqué son projet d'accord commercial avec l'Union européenne. "S'ils font un tel accord, nous traiterions avec l'UE plutôt que de traiter avec le Royaume-Uni", a-t-il prévenu, torpillant l'accord de libre-échange que Theresa May voulait mettre en place avec les États-Unis.



Donald Trump a également regretté que Theresa May n'ait pas écouté ses conseils pour durcir les négociations sur le Brexit avec l'UE. "J'ai dit à Theresa May comment s'y prendre, mais elle n'était pas d'accord, elle ne m'a pas écouté."

S'il a tenu à préciser que Theresa May était malgré tout "une très bonne personne", le Président américain a encensé Boris Johnson, qui "ferait un grand Premier ministre". L'ancien ministre, partisan d'un Brexit dur, a démissionné le 9 juillet dernier en désaccord avec la ligne du gouvernement.

Trump ne sent pas le bienvenu à Londres

Theresa May n'est pas la seule à avoir essuyé des critiques de Donald Trump dans son interview au Sun. Il a critiqué le maire de Londres Sadiq Khan et son "mauvais travail sur le terrorisme (et) sur le crime". Le président américain a aussi qualifié de "honte" l'immigration en Europe : "Je pense que vous perdez votre culture", a-t-il insisté.



Le Président américain a avoué ne pas se sentir le bienvenu à Londres, à la veille de sa visite officielle vendredi 13 juillet. Plusieurs milliers de personnes doivent se rassembler à Trafalgar Square pour dénoncer sa politique. Un ballon géant représentant Donald Trump en couche-culotte devrait également flotter dans le ciel près du Parlement.

Thé avec la reine

Theresa May et Donald Trump doivent, outre le commerce, s'entretenir sur le Proche-Orient et la Russie, alors que le Président américain s'apprête à rencontrer pour la première fois le président russe Vladimir Poutine lors d'un sommet à Helsinki lundi 16 juillet.



Le Président doit ensuite se rendre au palais de Windsor avec son épouse Melania Trump, pour prendre le thé avec la reine Elizabeth II. "C'est une femme formidable. J'ai hâte de la rencontrer", a-t-il assuré au Sun.