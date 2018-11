Quand Donald Trump s'en prend à un journaliste de CNN

publié le 09/11/2018 à 21:34

"Ça suffit... Rendez le micro ! Vous êtes très impoli et une personne horrible." Nous sommes mercredi dernier, le président américain donne une conférence de presse à la Maison-Blanche quand il s'en prend au journaliste de CNN Jim Accosta. L'invective a fait le tour du monde.



Sur la photo prise par le photographe de l'AFP Mandel Ngan, les deux hommes sont de profil, Donald Trump penché sur son pupitre pointe du doigt le journaliste. Jim Acosta, dans un mouvement de recul, veut conserver le micro malgré l'insistance d'une stagiaire.

Pour Nicole Bacharan historienne des États-Unis, "cette photo est le symbole des rapports entre Donald Trump et la plupart des journalistes. Le doigt pointé, il le fait sans-arrêt. Dans tous ses meetings, il pointe du doigts vers le fond de la salle. Il dit, vous voyez, ce sont les gens les plus malhonnêtes, les plus corrompus, les fake news. Donc c'est une image constante de la présidence Trump".

Depuis l’altercation, la Maison-Blanche a depuis suspendu l'accréditation du journaliste de CNN. Et pour se justifier, les équipes de Trump n'ont pas hésité à diffuser une vidéo accélérée rendant l'échange plus violent.



En fait, les relations entre le président et Jim Accosta sont tendues depuis la cérémonie d'investiture. Le journaliste avait alors expliqué qu'il y avait moins de monde dans la foule que pour Barack Obama.

L'obsession de Donald Trump pour les médias.

Plus globalement entre Donald Trump et les journalistes, c'est l'histoire d'une obsession. Lui qui compte les unes qui lui sont consacrées. Plus jeune, il appelait même anonymement les journaux pour qu'ils parlent de lui.



Dans sa tête, il y a d'un côté les bons médias à l'image de la chaîne Fox News... De l'autre, les mauvais qu'il accuse de fake news, de mensonges, comme CNN... Nicole Bacharan explique : "Il met en scène sa défense du peuple contre les élites. Donald Trump encourage la violence à l'égard des journalistes. Et beaucoup de journalistes notamment à CNN ont maintenant des gardes du corps".



Mais les médias qui enquêtent sans concession sur sa présidence n'ont jamais eu autant d'audience... Peut-être parce que quand l’imbécile montre la lune, le sage regarde le doigt.