On le savait hyperactif sur les réseaux sociaux, on le savait aussi outrancier, Donald Trump se dévoile maintenant bien dépensier. Le président des États-Unis a dépensé 752.000 dollars (environ 670.000 euros) en publicité sur Facebook selon Vice News. À l'occasion de son anniversaire, il invitait les Américains à signer une carte de vœux.



Quelque 10.000 publicités ont invité les Américains à souhaiter un joyeux 73ème anniversaire à Donald Trumpce vendredi 14 juin. Sur le réseau social, les publications apparaissaient "sponsorisées" par le " Trump Make America Great Again Committee". Un nom qui rappelle le slogan du candidat Trump, "Rendre sa grandeur à l'Amérique."

Deux jours avant le jour-J, on pouvait lire sur le réseau social "Dépêchez-vous ! L'anniversaire de Trump est demain ! Il lira le nom de chacun de ses soutiens qui signe sa carte quand nous lui présenterons à son anniversaire. Lira-t-il le vôtre ?"



Récolte de données

Comme le note Vice News, en signant innocemment la carte d'anniversaire, les utilisateurs de Facebook ont offert une importante quantité de données personnelles. Des données précieuses en vue de la présidentielle de 2020. Elles pourraient permettre de lever des fonds pour soutenir la campagne de réélection du Président sortant.



Au total, ce serait près de 5,5 millions de dollars (4,9 millions d'euros environ) qui auraient été dépensés dans la pré-campagne numérique de Donald Trump. Loin devant les quatre prétendants à l'investiture démocrate. Des cartes d'anniversaire similaires avaient été éditées pour la Première Dame Melania Trump.