Plus sûr, plus social et plus rapide : Facebook révèle le futur de Messenger

publié le 30/04/2019 à 19:30

En proie à des scandales à répétition liés à la protection des données personnelles de ses utilisateurs, sous la menace d'une dizaine d'enquêtes à travers le monde, cerné par les régulateurs en Europe et aux États-Unis, Facebook ouvre ce mardi 30 avril sa conférence annuelle F8 à San José (Californie) sous tension.



Le F8 est tous les ans l'occasion de présenter aux développeurs les derniers projets technologiques de l'entreprise et sa vision du futur. C'est là qu'on été présentés le fil d'actualité, les ambitions du groupe dans la réalité virtuelle et la réalité augmentée et son futur service de dating.

Cette année, l'entreprise américaine veut mettre à contribution l'événement pour convaincre le public de sa capacité à agir de façon plus responsable. Début mars, Mark Zuckerberg avait affirmé sa volonté de faire de Facebook un lieu d'échange plus sûr en donnant la priorité aux messageries privées du groupe, dont la croissance a dépassé celle du fil d'actualité du réseau social.

Les grandes manœuvres ont déjà débuté pour Messenger. Le système de messagerie instantanée de Facebook est au coeur de sa stratégie. Un milliard et demi d'utilisateurs s'y connectent chaque mois. Mark Zuckerberg est déterminé à en faire un réseau social à part entière.

Chiffrement par défaut et vidéo sociale

Dans cette perspective, Facebook a annoncé une refonte complète du code de l'application pour la rendre plus rapide et plus légère. Baptisé "LightSpeed", le projet vise à faire descendre l'application Messenger sous les 30 Mo à l'installation (contre plus de 200 Mo actuellement) afin qu'elle puisse être lancée en moins de deux secondes. Contrairement à l'application Messenger Lite, dont les fonctionnalités sont limitées pour tourner sur des smartphones peu puissants, "LightSpeed" offrira la totalité des services de Messenger. Facebook espère le déployer avant la fin de l'année.



Messenger va également bénéficier du chiffrement de bout en bout par défaut. À l'heure actuelle, cette fonctionnalité permettant de sécuriser les échanges entre deux utilisateurs ou entre les participants d'une discussion de groupe est proposée sous la forme d'une option via les conversations secrètes. À terme, toutes les discussions bénéficieront d'un niveau élevé de confidentialité. Aucun message ne pourra être intercepté par l'entreprise ou par un tiers en théorie. Cette annoncé fait écho au projet de Facebook d'unifier les protocoles de toutes ses messageries pour permettre aux internautes de bénéficier du même niveau de sécurité qu'ils discutent sur Instagram, Messenger ou WhatsApp.



De nouvelles fonctionnalités sociales vont faire leur apparition. Messenger va accueillir un nouvel espace dédié aux contenus publiés par les proches et la famille. Les utilisateurs pourront explorer plus facilement les publications, photos et vidéos partagés par leurs amis dans une interface proche de celle de Snapchat Discover.

Messenger va mettre en avant les contenus des proches et de la famille Crédit : Facebook

Messenger permettra aussi de regarder une vidéo avec plusieurs amis en temps réel au sein d'un salon virtuel dans lequel les participants pourront discuter au sein d'une messagerie. À terme, Facebook pourrait créer une passerelle avec Spaces, l'application lancée au F8 2017 qui permet de communiquer avec des proches en réalité virtuelle dans un monde aux faux airs de "Second Life".

Facebook veut vous pousser à regarder des vidéos à plusieurs dans Messenger Crédit : Facebook

Une première version pour PC et Mac

Enfin, Messenger sera décliné pour la première fois dans une version pour Windows et macOS sous la forme d'une application de bureau. Messenger Desktop offrira les mêmes fonctionnalités que la version mobile, comme les appels vidéo de groupe ou les projets collaboratifs. Un nouveau rival de taille pour Skype et Messages.