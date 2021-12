Tornade aux États-Unis : "La chose la plus terrifiante que j’ai jamais vue", confie une Américaine

Après de très impressionnantes tornades qui ont frappé plusieurs états du centre du pays, le bilan pourrait dépasser les 100 morts dans l'état du Kentucky. À Mayfield, les récits des survivants sont effrayants.

Une jeune femme de 32 ans est assise sur un parking. Son visage recouvert de bleus, sa mère était partie de quoi manger. Quand la tornade a surgi, elle était en voiture avec une amie, "c’est la chose la plus terrifiante que j’ai jamais vue. C’est arrivé si vite. Je n’ai rien vu venir. Tout d’un coup, il n’a plus eu de lumière, plus d’électricité. Et c’est arrivé vers nous. Les vitres ont vibré. La voiture a été soulevée, fait plusieurs tonneaux."

Dès le lendemain de l'événement, un immense réseau de solidarité s'est mis en place. Des volontaires sont venus des villes voisines, mais aussi de Chicago qui se situe à 5 heures de route. Le soleil à peine levé, ce sont des dizaines de bras qui ont manifesté leur soutien.

Deux étages me sont tombé dessus Victime des tornades à Mayfield.

Mais certaines victimes sont toujours désorientées. Alors qu'il fait 8 °C dehors, un homme marche torse nu sur le bord de la route. Il est blessé au dos et cherche de l'aide. "Deux étages me sont tombés dessus. Il faut que je trouve un anti-douleur, mais il n’y a pas de pharmacie ouverte."

Dans ces états du centre du pays, les tornades ne sont pas rares. À mi-chemin entre les courants chauds du golfe du Mexique et les vents glacés canadiens, le choc créer parfois ces tornades monstrueuses. Mais au mois de décembre, c'est très rare. Et les scientifiques préviennent : les phénomènes vont se produire de plus en plus souvent.