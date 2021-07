VIDÉO - Russie : une tornade de moustiques a été observée dans le ciel

L'été et ses chaleurs sont propices à être embêté par les moustiques. Mais, il est rare de voir des milliers de ces insectes réunis à un même endroit, formant une espèce de tornade. C'est pourtant ce qui est arrivé au-dessus du village d’Ust-Kamchatsk, en Russie, le 17 juillet dernier.



Comme le rapporte le Huffington Post, ce phénomène de tornades de moustiques s'explique par le fait qu'ils se déplacent ensemble et s’étendent sur plusieurs centaines de mètres, dans le ciel, dans le but de trouver une partenaire pour s'accoupler. Durant cette occupation, les moustiques mâles en essaim n’attaqueraient pas les humains.

En tout cas, cette tornade de moustiques en Russie a été filmée et diffusée sur les réseaux sociaux par une population locale surprise. "J’ai conduit à travers le nuage de ces moustiques sur plusieurs centaines de mètres. Je pouvais à peine voir la route. Je n’osais même pas ouvrir les fenêtres de la voiture. Ces colonnes de moustiques semblaient toucher les nuages", a notamment affirmé un habitant au micro de Kamchatka Inform.