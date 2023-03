Le fossé se creuse un peu plus entre Pékin et Washington. Après les mises en garde sur les livraisons d'armes à l'Ukraine, la Chine accuse à présent les États-Unis d'attiser les tensions et met en garde contre un risque de "conflit" et de "confrontation", rapporte notamment l'AFP.

L'avertissement a été donné ce mardi par le ministre des Affaires étrangères chinois Qin Gang : "Si les États-Unis continuent de s'engager sur la mauvaise voie et ne freinent pas, aucun garde-fou ne pourra empêcher le déraillement", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse, en marge de la session annuelle du Parlement. Et de clarifier que, dans le cas où Washington persisterait, "il y aura inévitablement un conflit et une confrontation".

Les contentieux entre Pékin et Washington se sont multipliés ces dernières années : statut de Taïwan, tensions en mer de Chine méridionale, déséquilibre de la balance commerciale ou encore le traitement des musulmans ouïghours… La veille, le président Xi Jinping avait encore déploré "l'endiguement" et la "répression" des Occidentaux visant la Chine, citant nommément les États-Unis, et appelant le secteur privé à davantage innover pour rendre son pays moins dépendant de l'étranger.

Les ambitions de Pékin dans les technologies de pointe sont la cible de restrictions croissantes, de la part de Washington et ses alliés, ce qui pousse les entreprises chinoises à redoubler d'efforts pour se passer d'importations cruciales. Des tensions cristallisées par le conflit qui oppose l'Occident à la Russie et ses soutiens.

