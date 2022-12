Chine : comment Taïwan se prépare à une possible invasion de Pékin

La Chine menace toujours plus son voisin taïwanais. La petite île prépare sa défense. "Personne ne veut la guerre mais la paix ne tombera pas du ciel", déclarait ce mardi 27 décembre, la présidente de Taïwan, Tsai Ing-wenen, en annonçant le passage de 4 à 12 mois du service militaire obligatoire. Quatre mois de conscription, ce n'était pas suffisant pour répondre à la situation. Parce que cette île de 24 millions d'habitants voit la menace chinoise se préciser.

Dimanche encore, Pékin a organisé des exercices militaires de grande ampleur qui ont débordé sur l'espace aérien de Taïwan : 71 avions dont 60 chasseurs. Pékin veut que Taïwan redevienne chinoise alors que les deux pays se sont séparés en 1949. Alors le gouvernement de Taipei prévient les jeunes nés après 2005 qu'ils devront exercer sous les drapeaux pendant une année, forme ses réservistes et achète de plus en plus d'avions de combat et de missiles anti-navires.

Les États-Unis soutiennent Taïwan en lui vendant pour deux milliards de dollars d'armements par an pendant cinq ans et en lui accordant des prêts. On sait que ce ne sera pas suffisant : l'armée de terre de Taïwan, ce sont moins de 90 000 hommes contre un million pour la Chine. Mais "les Taïwanais sont prêts à se battre pour leur liberté" explique aujourd'hui dans le Figaro le ministre des Affaires étrangères de Taïwan.

