Ballon espion chinois : se dirige-t-on vers un affrontement entre Pékin et Washington ?

Ballon espion chinois : Sylvie Bermann et Antoine Bondaz sont les invités d'Yves Calvi

Après plusieurs jours de survols d'une large zone des États-Unis, le ballon chinois a été abattu par les États-Unis samedi 4 février. Quelles suites à cet incident diplomatique ? À long terme, se dirige-t-on vers un possible affrontement entre Pékin et Washington ? Quelle forme peut-il prendre ?

"Pour les Américains, c'était humiliant d'avoir pendant plusieurs jours un ballon qui se balade au vu et au su de tout le monde", estime sur RTL Sylvie Bermann, diplomate, ancienne ambassadrice de France à Pékin, auteure de Madame l'ambassadeur de Pékin à Moscou. "En réalité, c'est toujours le problème de l'espionnage", dont il s'agit ici. "Tout le monde espionne tout le monde. Mais le problème, c'est quand on est pris sur le fait".

La question pour Antoine Bondaz, chercheur à la Fondation pour la recherche stratégique et enseignant à Sciences Po, c'est "la gestion par la Chine d'être dans la position d'espionner et surtout d'avoir des preuves matérielles potentiellement de cet espionnage". Selon lui, "cela a un impact psychologique important pour la population américaine, puisqu'on parle quasiment tous les jours depuis quelques années d'une potentielle menace chinoise sur le plan économique, sur le plan technologique, sur le plan militaire. Et là, pour une fois en quelque sorte, elle se matérialise à travers un ballon au-dessus, directement du continent américain".

Des relations "gravement et durablement affectées"

L'incident a provoqué l'annulation de dernière minute d'une visite en Chine du chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken. Les Chinois disent ce lundi dans un communiqué que les relations avec les États-Unis "sont gravement et durablement affectées". "Les Chinois réagissent toujours de cette manière", pondèrent la diplomate française, "en disant que le peuple chinois est offensé, mais le réalisme s'impose ensuite (...) Il est souhaitable bien évidemment que cette visite soit reprogrammée. Il faut attendre que d'autres affaires chassent celle du ballon".

