publié le 20/02/2021 à 23:47

Elles s'étaient présentées "habillées comme des grands-mères". Deux femmes de 34 et 44 ans se sont présentées dans un centre de vaccination contre le coronavirus à Orlando, en Floride, et ont prétendu être âgées de plus de 65 ans afin de recevoir une injection. Les soignants ont été interpellés par leur accoutrement : elles étaient vêtues de bonnets et de gants malgré les 25°C et le soleil.

Après avoir été démasquées, les deux Américaines ont été reconduites à la sortie du centre sans avoir pu obtenir le vaccin, a expliqué le docteur Raul Pino, directeur du Florida Department of Health d'Orange County, jeudi 18 février, lors d'une conférence de presse. Néanmoins, les deux femmes ont auparavant réussi à passer entre les mailles du filet : elles ont été démasquées alors qu'elles venaient pour recevoir leur deuxième injection, raconte La Dépêche. Elles détenaient chacune une carte valide délivrée par les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies, l'agence fédérale américaine chargée de la protection sanitaire dans le pays.

Dans cet État américain, les doses de vaccin sont réservées aux personnes âgées, aux personnels soignants et aux malades présentant des risques. Néanmoins, selon le docteur Raul Pino, ces fraudes sont "probablement plus élevées qu'on ne le pense". Il a notamment évoqué l'exemple d'un homme qui s'était fait passer pour son père afin d'être vacciné, mais ce dernier avait été démasqué.