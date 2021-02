publié le 02/02/2021 à 21:55

Un homme qui s'était fait enlever a réussi à faire annuler son amende pour non-respect du confinement à Taïwan. À la suite d'une enquête, les autorités taïwanaises ont déclaré qu'elles retiraient l'amende d'un homme qui n'a pas pu respecter le confinement car il a subi un kidnapping.

Selon CNN et un communiqué de la branche changhua de l'Agence administrative d'exécution du ministère de la Justice, Chen, l'homme en question, était arrivé de Hong-Kong fin octobre et logeait chez un ami dans la ville de Nantou. Le 1er novembre, des collecteurs de dettes sont entrés par effraction et ont emmené Chen contre sa volonté, pensant que c'était son ami. En effet, son ami avait des dettes à payer et les ravisseurs ont forcé Chen, qui a subi des violences, à payer, avant de le libérer.

À la suite de l'enlèvement, les autorités locales de santé publique ont d’abord condamné Chen à une amende de 3.500 dollars pour avoir violé l’ordonnance de quarantaine. Mais l’affaire a été remise au ministère de la Justice pour enquêter sur les allégations de détention forcée. Selon les autorités, la police a vérifié la déposition de Chen et les ravisseurs font actuellement l’objet d’une enquête.

Taïwan a imposé une série d'amendes importantes

Depuis le début de la crise sanitaire, Taïwan ne plaisante pas avec les mesures sanitaires et a imposé une série d’amendes importantes aux personnes qui ne respectent pas la quarantaine. Un travailleur migrant des Philippines a, par exemple, été condamné à une amende de 3.500 dollars pour être sorti de sa chambre pendant huit secondes alors qu’il se trouvait dans un hôtel de la ville méridionale de Kaohsiung.