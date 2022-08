La tension entre Pékin et Washington vient de monter d'un cran ce mardi 2 août. La Chine a dénoncé l'attitude "extrêmement dangereuse" des États-Unis, peu après l'arrivée de la présidente de la Chambre des représentants Nancy Pelosi à Taïwan, territoire que Pékin considère comme l'une de ses provinces.

"Les États-Unis (...) tentent d'utiliser Taïwan pour contenir la Chine", a estimé le ministère chinois des Affaires étrangères, ajoutant que Washington "ne cesse de déformer, d'obscurcir et de vider de tout sens le principe d'une seule Chine, d'intensifier ses échanges officiels avec Taïwan et d'encourager les activités séparatistes +indépendantistes+ de Taïwan. Ces actions, comme jouer avec le feu, sont extrêmement dangereuses".



La Chine a aussi annoncé que l'armée allait lancer des "actions militaires ciblées". L'opération de l'armée vise à "défendre résolument la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale et à fermement contrecarrer les ingérences extérieures et les tentatives séparatistes d'+indépendance de Taïwan+", a déclaré Wu Qian, un porte-parole du ministère chinois de la Défense.

La numéro 3 américaine a atterri à Taïwan, malgré les avertissements de la Chine qui considère cette visite comme une grave provocation risquant d'enflammer des relations sino-américaines déjà tendues. Des images diffusées en direct de la télévision l'ont montré Nancy Pelosi, 82 ans, accueillie à son arrivée par Joseph Wu, le ministre taïwanais des Affaires étrangères. Elle est arrivée à l'aéroport de Songshan à bord d'un avion militaire américain.

