Taiwan : la visite de la numéro 3 américaine peut-elle entrainer un conflit armé avec la Chine ?

Nancy Pelosi et Xi Jinping autour du drapeau taiwanais

Taiwan reste un sujet hautement explosif pour la Chine et la possible visite de la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis sur l'île accroit un peu plus les tensions dans la région, mais aussi sur le plan international. Si Nancy Pelosi, actuellement en visite diplomatique en Asie, n'a pas confirmé qu'elle s'y rendrait, des sources citées par CNN annoncent une escale par Taïpei dès ce mardi 2 août ou jeudi.

Une hypothèse vécue comme une provocation inacceptable pour Pékin qui, en guise de mise en garde, assure que Washington "paiera le prix" en cas de visite de Pelosi à Taïwan. Mais plus que des déclarations diplomatiques, c'est sur le terrain que la Chine parait vouloir mettre la pression sur les États-Unis.

En effet, dès samedi, elle organisait un exercice militaire "à munitions réelles" dans le détroit de Taïwan. Une sorte de réponse face aux 4.000 soldats indonésiens et américains en exercice militaire en début de semaine, auxquels s’ajoutent les plus importants exercices militaires annuels de l’armée taïwanaise, quelques jours plus tôt.

Tout ennemi qui osera nous envahir sera enterré ici L'Armée chinoise

Même si la plupart des observateurs jugent faible la probabilité d'un conflit armé, la Maison Blanche indiquait toutefois lundi que la Chine "semble se positionner pour une démonstration de force militaire autour de Taïwan, qui inclurait des tirs de missiles" ou encore "d'importantes incursions aériennes". Dans une courte vidéo, Pékin avertit : "Tout ennemi qui osera nous envahir sera enterré ici. Nous sommes sur le pied de guerre", sans toutefois citer les États-Unis et Nancy Pelosi.

"La probabilité d'une guerre ou d'un incident grave est faible", a cependant tweeté Bonnie Glaser, directrice du programme Asie du think tank américain German Marshall Fund. "Mais la probabilité que (la Chine) prenne une série de mesures militaires, économiques et diplomatiques pour montrer sa force et sa détermination n'est pas négligeable", a-t-elle ajouté. "Il est probable qu'elle cherchera à punir Taïwan de multiples façons".

Rien qui ne semble toutefois impressionner Washington, qui a déclaré que Nancy Pelosi, 3e personnage de l'État américain, "a le droit de visiter Taïwan".

Pékin considère l'île comme une partie de son territoire à réunifier, par la force si nécessaire, et a plusieurs fois mis en garde Washington contre une visite de la haute responsable qui serait vécue comme une provocation majeure.

Les diplomates européens acceptent qu’il existe un danger que la situation puisse devenir incontrôlable. Politico

Si la situation a été à de nombreuses reprises jugée préoccupante, elle est aujourd'hui potentiellement "incontrôlable", selon Bruxelles, indique le site Politico. "Les diplomates européens acceptent qu’il existe clairement un danger que la situation puisse devenir incontrôlable", note le média. "Les pires scénarios se produisent parfois. Les Européens feraient bien de se préparer aux éventualités, en soutenant Taïwan tout en restant en contact étroit avec Pékin, et en aidant à la désescalade", a notamment souligné Boris Ruge, vice-président de la Conférence de Munich sur la sécurité.



Comme le rappelle Urmas Paet, le vice-président de la commission des affaires étrangères du Parlement européen, la guerre en Ukraine a augmenté "de manière exponentielle" le risque d’une agression militaire chinoise contre Taïwan. La Russie, isolée sur le plan international depuis l'invasion de son voisin, n'a d'ailleurs pas tardé à réagir.



Moscou, allié majeur de la Chine, a assuré ce mardi que la visite de Nancy Pelosi serait une "pure provocation". "Washington déstabilise le monde. Pas un seul conflit réglé dans les dernières décennies, mais plusieurs provoqués", a déclaré sur son compte Telegram la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova.

