publié le 01/03/2019 à 19:47

L'assaut final contre le dernier bastion djihadiste, retranché dans l'est de la Syrie, a été lancé. C'est ce qu'a annoncé le porte-parole des Forces démocratiques syriennes (FDS) engagées dans la lutte contre le groupe état islamique. "Après l'évacuation de milliers de civils et de nos camarades détenus à Baghouz, l'opération de nettoyage de la dernière poche de Daesh a commencé à 16h (18h en France) vendredi 1er mars, a affirmé Mustafa Bali sur Twitter.



Soutenue par une coalition internationale dirigée par les Etats-Unis, l'armée syrienne avait lancé son offensive contre les djihadistes en septembre 2018. Les opérations avaient été suspendues il y a plus de deux semaines, à cause de l'utilisation par le groupe état islamique de "boucliers humains."



Plusieurs milliers de personnes, majoritairement femmes et enfants, ont quitté depuis une semaine cette poche, réduite à moins d'un kilomètre carré. En ce premier jour du mois de mars, des dizaines de personnes ont encore été évacuées. C'est la septième opération de ce genre depuis le 20 février 2019, a constaté une équipe de l'AFP sur place.

8 ans après le début de la guerre, l'heure du bilan

Selon l'Observatoire syrien des droits de l'Homme, 50.000 personnes ont quitté la zone depuis début décembre 2018. "Les personnes que nous avons évacuées aujourd'hui nous ont dit qu'il n'y avait pas de civils à l'intérieur et que ceux qui se trouvaient encore à l'intérieur ne voulaient pas partir", a indiqué Mustafa Bali. Par ailleurs, les Forces démocratiques kurdes ont annoncé la libération de 24 de leurs combattants qui étaient détenus par Daesh dans cette dernière enclave.

Les djihadistes sont désormais retranchés dans la périphérie est du village de Baghouz, situé sur la rive orientale du fleuve Euphrate, non loin de la frontière irakienne. En tout, la guerre en Syrie déclenchée le 15 mars 2011 aura fait plus de 360.000 morts et poussé des millions de personnes à fuir.