publié le 23/11/2018 à 07:41

"Nous demandons simplement que nos filles et nos petits-enfants échappent à cet enfer". La doléance émane de grands-parents d'enfants partis ou nés en Syrie, où leurs parents sont allés afin de rejoindre Daesh, et elle est adressée à Emmanuel Macron dans une lettre ouverte que relaie RTL.



Les familles demandent ainsi au chef de l'État d'intervenir en Syrie afin que les enfants "ne soient pas tués par l’armée Française et les forces de la coalition internationale". Dans ce courrier dont vous pouvez découvrir l'intégralité ci-dessous, les familles indiquent être respectueuses des valeurs de la République et de ses lois.

"Nous ne voulons pas soustraire nos enfants à la justice. Ils doivent rendre des comptes pour s’être rendus en Syrie, pour appartenance à une idéologie jihadiste", précisent ainsi le collectif, dont la lettre a pour objet : "Stop au massacre de nos petits enfants Français".

L'intégralité de la lettre ouverte

Monsieur le Président de la République,



C’est avec gravité, que nous vous demandons d’intervenir dans l’urgence pour que nos petits-enfants français, emmenés malgré eux en Syrie, ne soient pas tués par l’armée Française et les forces de la coalition internationale.



Nous parents, grands-parents, recevons des messages de nos filles terrifiées ! Elles nous transmettent les noms des familles françaises tuées sous les bombes de la coalition internationale, dont la France fait partie !



Les bombes tombent sur des habitations où se trouvent des femmes et des enfants : 34 petits enfants de familles de notre collectif sont morts le 13 novembre 2018. Il reste des orphelins.

Des femmes avec leurs enfants en grand nombre se sont fait mitrailler dans la rue, alors qu’ils faisaient la queue pour du pain.



Des bombes au phosphore blanc ont été utilisées.



Ces femmes et enfants sont des citoyens français. On déplore également de nombreuses victimes chez les civils syriens.



Les médias internationaux parlent d’un massacre de civils et les O.N.G dénoncent la violation des conventions internationales.



Nous ne voulons pas soustraire nos enfants à la justice. Ils doivent rendre des comptes pour s’être rendus en Syrie, pour appartenance à une idéologie djihadiste. Ils ont été manipulés et embrigadés par Daech sur le territoire français.



La majorité de nos petits enfants sont en bas âge et sont assurément innocents. Ils n’ont pas demandé à partir ou à naître dans un pays en guerre.



Vous ne leur laissez aucune chance de survie ! Elles n’ont plus « d’endroits » où se mettre à l’abri avec leurs enfants.



Selon les conventions internationales, la France doit secours et protection à ses ressortissants, surtout aux enfants y compris dans les conflits armés.



Nous sommes respectueux des valeurs de la République et demandons simplement que nos filles et nos petits-enfants échappent à cet enfer.



Entendez, Monsieur Le Président de la République, notre appel de détresse. Nos enfants et petits enfants n’ont que trop souffert. Ce sont aussi des enfants de la République. Sauvez ceux qui peuvent encore l’être.



Nous vous prions de croire, Monsieur le Président de la République, en nos sentiments respectueux.



Les familles de la République Française