publié le 24/10/2018 à 21:25

150 enfants de jihadistes français ont été signalés en Syrie. Une partie d'entre eux ont été identifiés et localisés dans des zones gérées par les militaires kurdes et pourraient être rapatriés en France. Ces enfants ont pour la plupart moins de six ans et sont donc nés en Syrie.



"On les rapatriera autant que possible à condition que la mère soit d'accord. On a commencé à regarder comment les choses peuvent se faire", a déclaré mercredi 24 octobre une source française sous couvert d'anonymat. Comme de nombreux pays occidentaux, la France exclut tout retour des adultes, combattants ou épouses, considérées comme des militantes de l'État islamique.

"Ceux qui ont commis des délits ou des crimes en Irak et Syrie doivent être jugés en Irak et Syrie. L'exception c'est les mineurs, dont la situation sera examinée au cas par cas" a communiqué le ministère des Affaires étrangères.

Un rapatriement qui s'annonce compliqué

Cette annonce a été critiquée par les avocats des Françaises retenues en Syrie, qui dénoncent l'"abandon" de ces femmes sans avoir examiné leur degré de radicalisation. "La France laisse ces femmes seules face au choix inhumain de se séparer de leurs enfants. Vu que c'est tout ce qu'il leur reste, il est possible que seule une minorité accepte de s'en séparer", a déclaré à l'AFP Me Bruno Vinay, avocat d'Emilie König, détenue française chez les Kurdes.



Ce rapatriement s'annonce donc très compliqué, d'autant plus que le Kurdistan syrien n'est pas un État reconnu par la communauté internationale. Paris n'entretient pas de relations diplomatiques avec Damas et La France, qui a participé aux opérations contre l'EI, dément tout accord avec les Kurdes pour que ceux-ci gardent les adultes détenus.