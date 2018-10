publié le 19/10/2018 à 20:17

Comme à Raqqa, les civils ne sont pas épargnés par les frappes de la coalition antiterroriste en Syrie. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'Homme, des raids menés jeudi puis vendredi 19 octobre ont tué 32 civils, dont sept enfants, dans la localité de Soussa, à l'est du pays.



Ces bombardements visaient le groupe État islamique, dans l'une de ses dernières poches dans le pays. Ils ont tué neuf jihadistes, tandis que cinq morts n'ont toujours pas été identifiés.

"Les raids de la coalition contre la localité de Soussa ont tué jeudi avant minuit 18 civils, dont sept enfants, tandis que 14 civils ont péri vendredi", a indiqué le directeur de l'OSDH, Rami Abdel Rahmane. Il a également fait état de dizaines de blessés, dont plusieurs sous les décombres.



Depuis 2014, plus de 3.300 civils ont perdu la vie dans des frappes de la coalition antijihadistes en Syrie, selon l'OSDH. Cette coalition reconnaît pour sa part la mort de 1.100 civils en Irak et en Syrie depuis le début de ses opérations dans ces deux pays, respectivement en août et septembre 2014.



Depuis le début du conflit en 2011, les civils payent le prix fort de la guerre en Syrie. Entre les bombardements du régime et de ses alliés russes, et ceux de la coalition menée par les États-Unis, 465.000 personnes ont été tuées (chiffres qui datent de mars 2017).