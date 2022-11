Suède : un couple soupçonné d'espionnage pour le compte de la Russie interpellé

En Suède, l'arrestation spectaculaire la semaine dernière d'un couple d'origine russe, soupçonné d'espionnage fait la Une de l'actualité. Ils vivaient sous couverture depuis les années 1990, bien intégrés, bien sous tous rapports.

Sur un cliché qui circule, on voit un beau couple élégant, qui s'enlace, en train de danser et de regarder le photographe. Sergueï et Elena sont arrivés en Suède en 1999. Sergueï avait étudié le génie électrique et Léna l'informatique. Tous les deux ont obtenu un permis de résidence permanent en Suède plusieurs années plus tard. Ils sont naturalisés. Leur fils est étudiant à Stockholm. La fille d'Elena vit aussi depuis plusieurs années dans le pays.

Sergueï et Elena ont monté des sociétés d'import export, notamment pour des instruments de mesure. On ne sait pas s'ils sont réellement mariés ou s'il s'agit d'une couverture, mais on apprend par la police de Stockholm qu'ils sont aussi propriétaires d'un appartement à Moscou.

Dans la même rue vivent plusieurs célèbres espions russes. Le couple aurait vécu une vie de Suédois classique pendant une quinzaine d'années avant d'être activé. Il a été arrêté chez lui au petit matin par la Force d'intervention rapide descendant en rappel de deux hélicoptères.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info