Espionnage russe : la DGSI alerte sur ces faux élèves qui répondent aux annonces en ligne

Jeune embauché dans une grande entreprise sensible, lié au domaine militaire, l’ingénieur avait proposé des cours de mathématiques sur un site de petites annonces en ligne pour améliorer son salaire. Un soi-disant consultant tchèque a répondu "soucieux de parfaire ses connaissances", selon le journal Le Monde qui révèle l’affaire.

Plusieurs cours s’en sont suivis, sous la forme de dîners au restaurant payés en liquide par le consultant. Mais le soi-disant élève était en fait un agent du renseignement russe, officiellement chargé de mission à l’ambassade de Russie en France, qui tentait d’obtenir des documents confidentiels défense. Détecté par la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), le service français chargé du contre-espionnage, l’espion a été discrètement renvoyé dans son pays en 2020.

Une "douzaine" de tentatives d‘approche du même type, via des annonces de cours publiées sur Internet, ont été contrées des dernières années par la DGSI, selon une source au ministère de l’Intérieur qui confirme les informations du Monde. Et le mode opératoire a encore été récemment utilisé, d’après nos informations.

Un tutorial pour repérer les espions

Le service de contre-espionnage, d’habitude extrêmement discret sur ces questions, a donc décidé de publier un tutorial inédit sur son site Internet :"comment détecter une possible approche par un service de renseignement étranger", signalant que des officiers russes ont récemment utilisé ces méthodes.

La DGSI dresse une liste, assortie de schémas colorés, des signaux qui doivent alerter les cibles, ces détenteurs d’informations sensibles qui donnent des cours du soir pour améliorer leurs revenus : après des débuts anodins, souvent un diplomate ou un homme d’affaires qui veut parfaire ses connaissances et sollicite des cours, la demande dévie. L’"élève" demande le concours du professeur pour rédiger des notes de synthèse sur son domaine de compétence. Des demandes "assez simples qui vont se faire de plus en plus précises". Autre signal d’alerte : le numéro de téléphone de l’"élève" ne répond jamais voir rarement directement, les horaires sont fixés par mail. Et puis, surtout, les cours ne se passent jamais chez l’élève et ils sont systématiquement payés en espèces.

"Si le portrait vous parle", la DGSI vous invite à faire un signalement sur son site. Depuis le 24 février dernier et le début de la guerre en Ukraine, les tentatives d’espionnage de la Russie en France se sont intensifiées, selon plusieurs sources au sein du renseignement, et au moins une quarantaine de diplomates ont été renvoyés.

