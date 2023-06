Sous-marin disparu : les cinq passagers du Titan déclarés morts par les secours

Un drame. Ce jeudi 22 juin, les gardes-côtes américains confirment avoir retrouvé des "débris" appartenant au sous-marin "Titan", près de la mythique épave du paquebot Titanic. Plus tôt, ils avaient déclaré sur Twitter avoir découvert "un champ de débris (...) dans la zone de recherche par un [robot] près du Titanic".

Ces découvertes laissent penser à une "perte catastrophique" du submersible", ont indiqué les gardes-côtes américains. Les cinq passagers sont déclarés morts. "Nous essayons de déterminer la séquence des événements", a-t-on précisé. "Les débris suggèrent une explosion catastrophique" du submersible, ont précisé les gardes-côtes dans un point presse, jeudi soir. "Nous avons retrouvé cinq éléments de débris, qui nous ont permis de dire qu'ils appartenaient au Titan", a indiqué le contre-amiral John Mauger, chef des opérations. "Je tiens à adresser mes plus sincères condoléances aux proches", a-t-il ajouté.

Ceux-ci étaient dans l'impossibilité de dire, jeudi, si les dépouilles des passagers pourront, un jour, être remontées. L'accident s'est produit dans un lieu distant de l'épave du Titanic. Une "implosion" du submersible est évoqué par les secours. Les recherches vont se poursuivre encore plusieurs jours, "afin de collecter autant d'éléments" et d'indices que possible. Selon le patron des opérations, neuf navires sont actuellement autour de la zone de l'accident du sous-marin.

Des recherches dans une zone immense

Cette confirmation intervient après une analyse des débris retrouvés par les secours. En quelques jours, les secours ont sillonné l'équivalent du double de la superficie de l'Ile-de-France. Selon les calculs des secours, les réserves théoriques d'oxygène à bord du submersible transportant cinq personnes se sont épuisées jeudi après-midi.

Dans un communiqué, l'entreprise propriétaire du submersible, Ocean Gate, avait déclaré que les cinq passagers étaient, vraisemblablement "perdus", juste avant les déclarations des secours. "Ces hommes étaient de véritables explorateurs qui partageaient un esprit d'aventure distinct et une profonde passion pour l'exploration et la protection des océans du monde. Nos cœurs sont avec ces cinq âmes et chaque membre de leurs familles pendant cette période tragique", a déclaré la société.

Le Titan, long d'environ 6,5 mètres, a plongé dimanche et devait refaire surface sept heures plus tard mais le contact a été perdu moins de deux heures après son départ.

