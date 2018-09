publié le 13/09/2018 à 13:22

Ingrid Bétancourt, ex-otage de la guérilla des Farc, demande à Emmanuel Macron de recevoir la famille de Sophie Pétronin. "Je suis très meurtrie et très frustrée. De temps en temps, je me demande : si j'avais été kidnappée aujourd'hui, est-ce qu'il y aurait la mobilisation qui m'a permis de rester vivante et d'être libérée ?" a déclaré à franceinfo celle qui a été retenue pendant six ans et demi par les Farc en Colombie.



"Ils ont besoin d'être entendus, de savoir, de regarder celui qui a la vie de Sophie Pétronin dans ses mains, de le regarder dans les yeux", a souligné Ingrid Bétancourt à propos des proches de l'otage.

"C'est impensable qu'un homme qui représente tellement ce qu'on veut pour la France, parce que je crois en lui véritablement, ne reçoive pas Sébastien", le fils de Sophie Pétronin.

Sébastien Chadaud-Pétronin a décidé de faire le voyage au Mali pour rendre visite à sa mère. "Si elle ne voit pas quelqu'un, je pense qu'elle va tout simplement sombrer. (...) Mon cœur de fils me dit de lui faire pleinement confiance parce que c'est ma mère, et je vais essayer d'aller la voir", a-t-il annoncé le jeudi 30 août au micro de RTL.



Sophie Pétronin dirigeait une association d'aide aux orphelins au Mali. Elle a été enlevée à Gao, dans le nord du pays, le 24 décembre 2016.