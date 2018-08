et Clémence Bauduin

publié le 30/08/2018 à 07:42

Elle est à ce jour la dernière otage française dans le monde. Dans une vidéo publiée au mois de juin, Sophie Pétronin, humanitaire enlevée au Mali en 2016, appelle son fils Sébastien à l'aide et lui demande de lui rendre visite. Après de longues discussions avec toute sa famille, Sébastien Chadaud-Pétronin a décidé de répondre favorablement à l'appel de sa mère. Il va se rendre auprès d'elle avec l'accord, semble-t-il, de ses kidnappeurs, en dépit du danger encouru.



"Il faut savoir qu'elle a passé quasiment vingt mois sans voir personne, explique Sébastien Chadaud-Pétronin, invité de RTL ce jeudi 30 août. (...) Si elle ne voit pas quelqu'un, je pense qu'elle va tout simplement sombrer. (...) Mon cœur de fils me dit de lui faire pleinement confiance parce que c'est ma mère, et je vais essayer d'aller la voir", annonce-t-il.



Sophie Pétronin dirigeait une association d'aide aux orphelins au Mali. Elle a été enlevée à Gao, dans le nord du pays, le 24 décembre 2016. "Cela fait 20 mois qu'on entrevoit aucune perspective de libération. Oui, malheureusement, il y a des risques, mais on est obligés de les mesurer et de, malgré tout, prendre cette décision", affirme Sébastien Chadaud-Pétronin.

"Ce qui est important c'est de savoir à qui l'on a affaire en face de nous. (...) Comment savoir ce que ces gens-là veulent si l'on n'a toujours pas dialogué avec eux après 20 mois de détention ?", interroge Sébastien Chadaud-Pétronin. Ce dernier a rendez-vous au ministère des Affaires étrangères mardi 4 septembre.