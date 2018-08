et AFP

publié le 21/08/2018 à 15:50

Sophie Pétronin a 75 ans. Le 24 décembre 2016, elle a été enlevée dans le nord du Mali. Elle est la dernière otage français détenue dans le monde. Son neuve, Arnaud Granouillac, a demandé à Emmanuel Macron "de ne pas laisser mourir (sa) tante là-bas" et de recevoir à l'Élysée la famille "de la dernière otage française détenue dans le monde".



"On ne peut pas laisser mourir quelqu'un comme ça, a-t-il déclaré. On sait pertinemment qu'il n'y a rien qui se passe mais c'est surtout qu'il (Emmanuel Macron) ait la décence de nous recevoir comme toutes les autres familles d'otages".

Sophie Pétronin, âgée de 75 ans, "détenue dans le désert, sans soins depuis plus de 600 jours", souffre de paludisme et d'un cancer. "Sa santé se détériore de jour en jour", comme le montre selon son neveu le dernier signe de vie, une vidéo apparue en juin, dans laquelle l'otage s'adressait à son fils Sébastien.

Médecin nutritionniste à Gao depuis 1996

"Ma tante est de nationalité française, née à Bordeaux", a souligné Arnaud Granouillac, et "on ne comprend pas du tout la fin de non-recevoir" de l'Élysée après "nos différentes demandes pour être reçu".



Sophie Pétronin est médecin nutritionniste. Elle dirigeait au Mali une association d'aide aux orphelins. Elle se rend à Gao pour la première fois en 1996. "Pendant ce premier séjour, Sophie constate à quel point le peuple du nord est démuni, son univers détruit", raconte le site de l'Association d'aide à Gao.



Elle s'y installera définitivement en 2001. "C'est principalement le sort des enfants qui la préoccupe. Beaucoup sont orphelins et malnutris. Avec les fonds récoltés en Europe, elle commence alors un programme de nutrition", peut-on lire.

Pas de nouvelle pendant six mois

Enlevée la veille de Noël, il faudra attendre le 1er juillet 2017 pour la voir pour la première fois, après sa disparition sur une vidéo de revendication. "Le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM), une alliance formée en mars 2017 par plusieurs mouvements islamistes armés du Mali, dont Ansar Dine, Al Mourabitoune et l’Emirat du Sahara, une émanation d’Al-Qaida au Maghreb islamique (AQMI), a diffusé une vidéo dans laquelle apparaît Sophie Pétronin, aux côtés de cinq autres otages occidentaux", rappelle Le Monde.



Les autres otages sont : Béatrice Stockly, une missionnaire suisse, sœur Gloria Cecilia Narvaez Argoti, une religieuse catholique colombienne, l'Australien Arthur Kenneth Elliott, le Sud-Africain Stephen McGown et le Roumain Iulian Ghergut.

Une tentative d'enlèvement en 2012

En 2012, Sophie Pétronin avait échappé à une tentative d'enlèvement. "Le 5 avril 2012, alors que le drapeau noir des salafistes flotte sur Gao, elle se réfugie au consulat d’Algérie, sous la protection du consul, et assiste à l’enlèvement des diplomates algériens par des salafistes d’Ansar Dine.



Elle parvient à fuir, trouve refuge dans une famille dont elle a déjà soigné un enfant", indique le journal. Elle sera ensuite transportée en avion à Alger pour se rendre à l'ambassade de France.



Dans un livre de 2013, Le Fil de lumière, Sophie Pétronin écrit : "Ce que je vais faire dans votre océan de misères n’est pas grand-chose, mais une vie sauvée est une vie qui vit. Les enfants sont innocents, ils ont le droit de grandir et de se construire pour devenir des hommes et des femmes capables de s’intégrer dans une société qui n’est pas facile à vivre".