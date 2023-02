À Singapour, une bière à base d'eaux usées fait fureur

À Singapour, une bière écolo a fait le buzz en mai dernier car fabriquée à partir d'eaux usées, celles des toilettes de Singapouriens.

La bière est fabriquée à Singapour même, par la brasserie Brewerkz. Elle est donc locale en plus de favoriser le recyclage. Elle s’appelle NewBrew et rend un fier service à Singapour car là-bas, on a du mal à s'approvisionner en eau potable.

Soyez rassurés, cette bière n’a pas un drôle de goût. Sur le compte Instagram de l’agence nationale de l’eau singapourienne, des testeurs de bière adorent le produit : "Très facile à boire, parfaite pour le temps de Singapour : super rafraîchissante !", raconte une testeuse. Un homme renchérit : "J’aime les notes fleuries, elle se boit facilement".

Les eaux usées sont bien filtrées avant en trois étapes : la microfiltration, l'osmose inverse et la désinfection aux ultraviolets.

En tout cas, tout le monde n’a pas fait la fine bouche, la bière a été très vite en rupture de stock ! Et on n’oublie pas : l’alcool, c’est toujours avec modération.

