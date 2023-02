Landes : il plonge dans les lacs de golf pour récupérer les balles perdues

Crédit : Warren Little / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Très peu de personnes le font en France. Flavien a entendu parler de ce métier en voyage universitaire en Amérique du Nord. L'objectif est de dépolluer les lacs car les balles de golf contiennent des matières toxiques pour l'environnement. Son record : 9.500 balles récupérées dans le golf de Moliets.

Flavien a lancé son entreprise il y a dix mois et déjà a récupéré 35.000 balles.

Une fois récupérées, Flavien Salvat les recycle. Ces balles d'occasion sont moitié moins chères sur son site Dropper.fr. La plus chère est à 2,5 euros, contre 6 euros sur le marché du neuf.

C’est comme ça que se rémunère Flavien, qui n'est pas payé par le golf mais repart avec toutes les balles qu'il trouve : "80% des balles que je ramasse sont complètement jouables après le lavage et triage. C’est donnant-donnant".



En moyenne, Flavien plonge à 4 mètres de profondeur, parfois jusqu’à 6 mètres. Comme les lacs des golfs n’ont pas vraiment une eau claire, la recherche n'est pas facile.

Ce métier sportif et écolo plaît beaucoup à Flavien Salvat. Jeudi et vendredi, il s’occupera du golf de Seignosse dans les Landes. Une inspiration pour nous inviter à nous aussi récupérer des déchets quand on en voit en pleine nature.

