Bretagne : des salons de coiffure offrent un peigne en plastique recyclé en échange d'un emballage vide

Les salons partenaires de la marque écolo Kevin Murphy proposent à la vente des produits pour les cheveux comme des shampooings ou des soins contenus dans un emballage recyclé.

Désormais, dans une vingtaine de salons bretons, les clients ont la possibilité, une fois le produit fini, d'obtenir un peigne en plastique recyclé et recyclable en échange de l'emballage vide.

Gurvan Le Pavec, le responsable commercial Bretagne de la marque Kevin Murphy, explique que cette idée vient des salons de coiffure et de leurs clients : "Ils m'ont dit avoir envie d'aller encore plus loin dans cette notion de packaging recyclé recyclable. Il faudrait qu'on trouve un partenaire qui nous permette de récolter ces produits usagés et de leur redonner vie. Je leur ai dit : 'mais pourquoi on ne fabriquerait pas un peigne ?'".

Les peignes proviennent de l’atelier de recyclage Hello Waste. Hello Waste transforme sur son site près de Saint-Brieuc les déchets plastiques en jolis objets. On peut acheter leurs produits sur la boutique en ligne.

D'autres salons de coiffure partenaires de la marque Kevin Murphy vont proposer cette initiative de peigne en plastique recyclé partout en France dans le courant de l'année 2023.

Déjà 60 kilos de plastique ont été recyclés et 1.500 peignes distribués dans les salons bretons partenaires de l'opération.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info