Une catastrophe naturelle qui laisse deux pays en larmes. En Turquie, comme en Syrie, le bilan des victimes des séismes qui ont touché les deux pays, ce lundi 6 février, continue de gonfler. Selon le dernier rapport des autorités locales, plus de 11.200 victimes auraient déjà été décomptées. La communauté internationale s’est rapidement organisée et des secours ont été envoyés par la France, la Bulgarie ou encore le Qatar pour prêter main-forte aux Turcs. Pour la Syrie en revanche, la situation est bien plus complexe.

En effet, il est autrement plus compliqué d'acheminer de l'aide internationale dans ce pays ravagé depuis douze ans par la guerre civile, d'autant plus que le séisme a touché des régions contrôlées par Damas ou par les rebelles. Pour rappel, le régime syrien est isolé diplomatiquement et demeure sous le coup de sanctions internationales. L’un de ses rares alliés, la Russie, a de son côté déployé 300 militaires sur place, tandis que l'Algérie a envoyé plus de 100 tonnes de denrées et de médicaments.

Reste désormais à savoir si cette aide sera répartie indifféremment sur toutes les zones touchées par le séisme. Des promesses ont été faites par d'autres pays, mais aucun secours n'a pour l'instant été envoyé.

Des difficultés logistiques

La question de la logistique est un vrai sujet. En effet, l'accès physique aux zones rebelles dans le Nord-Ouest du pays est presque impossible pour le moment et il n'existe qu'un seul un point de passage par la Turquie. Ce dernier a néanmoins été détruit par le séisme. D’autant plus que le personnel local a aussi été touché par le sinistre, rendant l'acheminement de toute aide impossible.

RTL relaie l'appel de la Fondation de France qui lance un appel aux dons pour apporter une aide d'urgence. 100.000 € ont déjà été mobilisés. Si vous souhaitez venir en aide aux victimes, aux familles, vous pouvez donner vous rendre sur le site de la Fondation de France.

