publié le 04/12/2020 à 22:47

Cette machine électromécanique a connu son heure de gloire sous le IIIe Reich et a alimenté depuis de nombreux romans et films. Les exemplaires sont rares et celui-ci a été découvert lors d'une opération de nettoyage de fonds marins.

Elle a été remise ce vendredi 4 décembre au musée d'archéologie du Schleswig-Holstein, le land plus au nord de l'Allemagne. Il faudra d'abord la dessaler puis la restaurer et attendre encore sans doute un an avant qu'elle soit exposée dans un musée.

C'est une équipe de l'organisation écologiste WWF qui l'a effectivement repêchée en novembre lors d'une mission au large du Danemark. Il s'agissait de nettoyer les fonds marins de cette région des filets de pêche jetés par les pêcheurs, qui causent souvent la mort des poissons, oiseaux ou plantes aquatiques. Mais en remontant ces filets, ils ont remarqué qu'une vieille machine à écrire y était accrochée. En regardant de plus près, l'archéologue a mis de côté l'objet pour le remettre à des spécialistes.

Inventé dans les années 1910, la machine Enigma était utilisée pour chiffrer et déchiffrer les informations sensibles et était réputée inviolable. Mais le mathématicien britannique Alan Turing a réussi à casser le code secret de la marine allemande, ce qui a eu une influence considérable entre l'Allemagne nazie et les alliés.