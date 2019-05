publié le 02/05/2019 à 15:12

Le bateau des scientologues doit rester à quai. Les autorités sanitaires de l'île de Sainte-Lucie aux Caraïbes, ont décidé de placer le Freewinds et ses passagers en quarantaine, mercredi 1er mai. Une membre de l'équipage du navire amiral de la Scientologie pourrait être atteinte de la rougeole. Elle présente tous les symptômes de la maladie.



Après une escale à Curaçao, les Pays-Bas caribéens ont alerté les autorités de Castries, la capitale de Sainte-Lucie, qu'un test en laboratoire avait confirmé la présence d'un cas de rougeole à bord du bateau, selon CNBC. La malade a été placée en isolement à bord et l'intégralité des passagers et de l'équipage, soit un peu moins de 300 personnes, n'ont pas eu l'autorisation de débarquer.

En effet, la période d'incubation de la rougeole, maladie extrêmement contagieuse, dure 8 à 12 jours. On estime que neuf personnes non vaccinées sur dix peuvent être contaminées deux heures après qu'un malade a éternué. Le risque est démultiplié dans un lieu confiné comme un navire.

Si la Scientologie n'a jamais dénoncé la vaccination, elle est connue pour son opposition à de nombreuses formes de médecine contemporaine. Le Freewinds est utilisé, depuis le milieu des années 1980, par la puissante église de Scientologie pour des voyages humanitaires ou des retraites religieuses. Seuls les membres le plus avancés et accomplis du mouvement peuvent réaliser ces voyages spirituels.