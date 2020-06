publié le 23/06/2020 à 07:15

À la frontière du Missouri et de l'Illinois, Saint-Louis est situé à un carrefour emblématique de l'Amérique. Construite au bord du fleuve Mississippi qui traverse les États-Unis du Nord au Sud, l'ancienne ville française était aussi au XIXe siècle, une porte d’entrée vers l'Ouest sauvage et légendaire.



Un monument magistral symbolise d’ailleurs cette époque : la Gateway Arch. Haute de 192 mètres, éclairée par le soleil de l’est le matin et de l’ouest le soir, cette arche à la courbe élancée, bâtie dans les années 1960, se veut une passerelle symbolique entre l'Amérique de l'Est des colons européens et l'Amérique de l'Ouest à conquérir.

La Gateway Arch est en cela un rappel que les États-Unis ont été un grand pays, pas seulement par la géographie et par l'Histoire, mais d’abord grand par cet élan qui porte son peuple, celui de l'espoir d'un avenir meilleur. Ce monument dit aussi quelque chose de l'esprit américain : toujours plus haut, toujours plus loin, toujours plus fort et toujours mieux.

