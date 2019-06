publié le 20/06/2019 à 21:05

Ce sont des scènes dignes d'un film d'horreur. Elles sont pourtant bien réelles. Lazorevy, un village russe de 1.700 habitants dans les montagnes de l'Oural situé à environ 1.500 kilomètres de Moscou, est confronté à une invasion de mouches.

Des millions de mouches envahissent ce village et s'infiltrent partout, aussi bien dans les maisons qu'à l'intérieur des voitures, comme l'a rapporté la première chaîne de télévision russe.

Impossible donc de sortir de chez soi ou d'ouvrir les fenêtres sous peine d'accueillir encore plus d'insectes. Les habitants n'arrivent pas à s'en débarrasser et sont contraints de ramasser les mouches mortes avec leurs pelles et leurs seaux. Les magasins sont à court de sprays pour éliminer les envahisseurs.

L'un des habitants décrit la situation comme "une sorte d'enfer". Ils sont inquiets pour leur santé, craignant que les mouches ne propagent des maladies comme le typhus et le choléra et ont des inquiétudes pour les récoltes, notamment de fruits, elles aussi recouvertes par ces insectes noirs.

Un agriculteur responsable de la situation ?

À l'origine de cette invasion de mouches il y aurait un agriculteur. Au printemps, il a déversé dans ses champs pas moins de 1.000 tonnes de fientes de poulets. "D'abord il a fait très chaud et ensuite il a beaucoup plu et c'est vrai qu'on n'a pas pu labourer à temps, c'est pour cela qu'il y a toutes ces mouches", explique-t-il.

Comme le rapporte le site d'information belge 7 sur 7, cet agriculteur aurait illégalement utilisé comme engrais ces fientes de poulets dans lesquelles des mouches ont pondu des millions d'œufs.

La commission d'enquête de la Fédération de Russie a ouvert une enquête sur l'utilisation non autorisée de "déchets dangereux pour l'environnement" qui auraient été placés "sans autorisation". Les responsables risquent deux ans de prison.

Selon l'agriculteur mis en cause, la situation "ne va pas durer car les mouches ne vivent pas plus de deux semaines". Les habitants n'ont donc plus qu'à prendre leur mal en patience.