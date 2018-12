et AFP

publié le 10/12/2018 à 15:02

Il est le serial killer au plus grand nombre de victimes de Russie ! Mikhail Popkov a été reconnu coupable lundi, par la Cour régionale d'Irkoutsk, en Sibérie, du meurtre de 56 femmes entre 1992 et 2007, a annoncé le bureau du procureur dans un communiqué cité par l'agence Interfax. Déjà condamné à la prison à vie pour le meurtre et le viol de 22 femmes en 2015, il est donc responsable de 78 homicides au total.



Mikhail Popkov avait "un besoin pathologique de tuer des gens", assure le texte. Il a aussi été reconnu coupable d'avoir violé dix de ses victimes. Il les tuait après les avoir invitées à faire un tour la nuit, parfois dans une voiture de police en dehors de ses heures de service, près de la ville d'Angarsk en Sibérie.

Le serial killer avait été arrêté en 2012 à Vladivostok (Extrême-Orient russe), identifié après une enquête à grande échelle, comprenant notamment des analyses d'ADN des habitants dont la voiture correspondait aux traces de pneus laissées sur les lieux des crimes. Condamné à perpétuité en 2015, il a été condamné ce lundi, à une deuxième peine de prison à vie.