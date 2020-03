VIDÉO - Russie : une "Batmobile" géante termine à la fourrière

publié le 29/02/2020 à 02:15

Le Kremlin prend le risque de fâcher Batman. Une réplique de la "Batmobile" a en effet été mise à la fourrière à Moscou, la police reprochant au conducteur du véhicule l'absence d'immatriculation et des dimensions non réglementaires. Le véhicule, long de six mètres et large de quatre, selon les médias, a été arrêté samedi 22 février 2020 par la police routière sur une avenue du centre de la capitale russe.

"Il n'est pas enregistré auprès des organismes publics, ne possède pas de certificat pour ce type de véhicule ni d'autorisation de circulation", a ensuite indiqué dans un communiqué la police moscovite. De plus, "les agents de police ont mesuré les dimensions de la 'voiture', ce qui a montré un excès des normes autorisées".

Le conducteur, un jeune homme de 32 ans, devra s'acquitter de plusieurs amendes pour "violation des règles de circulation", "conduite d'un véhicule interdit" et "défaut d'immatriculation", avant de pouvoir récupérer son véhicule, dont la valeur est estimée à 55 millions de roubles (770.000 euros) par les médias spécialisés. Selon les mêmes sources, la "Batmobile" a été fabriquée aux États-Unis puis "améliorée" en Russie.

BATMAN BUSTED: A homemade Batmobile got towed by police in Moscow, Russia. https://t.co/20IzMEZzFh pic.twitter.com/uBQixWSqXy — ABC News (@ABC) February 26, 2020