Russie : la force Wagner, entre armée privée, entreprise et méthodes mafieuses

C'est un bâtiment flambant neuf qui a ouvert début novembre à Saint Petersbourg. Sur sa façade en verre, on peut y lire "Wagner". Evgueni Prigojine, le fondateur du groupe paramilitaire, s'affiche désormais. Quelques semaines auparavant, l'oligarque russe mettait fin aux rumeurs en reconnaissant l'avoir fondé. Une véritable changement de ton après des années à œuvrer dans l'ombre du Kremlin.

À travers cette vitrine, le groupe Wagner voudrait-il surtout doter d'une certaine respectabilité ses activités ? "Officiellement, c'est un groupe militaire", expliquait Brice Dugénie, en septembre 2021 sur RTL, "une société privée russe, qui propose des services de sécurité, de la protection rapprochée de personnalités, de la formation militaire, de la vente d'armes, du conseil, du maintien de l'ordre. Il résume leurs services ainsi : "Nous sommes là où l'anarchie se produit et nous le faisons au service de notre patrie, la Russie".

Un "contrepoids militaire" à Moscou

Derrière Wagner, se cache bien une doctrine nationaliste, mais officiellement, ce ne sont pas des combattants. Depuis 2014, pourtant, la force Wagner se voit déployée "partout là les intérêts russes sont en jeu", dans des zones de conflit comme en Syrie ou en Afrique. Ces derniers mois, le groupe opère aussi sur le front ukrainien, en soutien de l'armée russe.

Une force paramilitaire, à la limite de la légalité, qui a su se rendre indispensable à Poutine, "Prigojine a créé cette milice au lendemain de l'annexion de la Crimée et du Maïdan en Ukraine", expliquait à Focus, Lukas Aubin, spécialiste de la Russie et directeur de recherche à l’Institut de relations internationales et stratégiques. "Il a créé cette milice pour justement offrir un contrepoids militaire, disons informel, au régime russe".



Un contrepoids militaire certes, mais qui, selon le journaliste Paul Gogo, invité de Jour J fin janvier se manifeste également par une certaine efficacité sur le terrain. "L'armée régulière russe a une difficulté", explique-t-il, "c'est qu'elle est un peu pourrie et ralentie par la corruption. Il y a plein de problèmes, d'équipements, d'armement. Ce genre de choses, ça, ça arrive moins chez Wagner".

"Quand les Wagner arrivent, ils sont chez eux"

Selon lui, Prigojine est soumis à "une obligation de résultat". Wagner serait ainsi un prestataire de service, aux méthodes musclées, qui ne recule devant rien pour obtenir ce qu'il veut. "Quand les Wagner arrivent quelque part, ils sont chez eux", explique-t-il. "Ils s'installent et puis ils créent une sorte de zone de non-droit".

Sur place, les comportements des hommes de Wagner ne sont d'ailleurs pas sans rappeler certaines méthodes mafieuses. Une fois introduits dans un pays, ils cherchent à obtenir le contrôle de ses ressources, voire même du pouvoir en place. "Ce n'est pas pour rien que leur première cible, généralement, ce sont les mines", explique Paul Gogo, "ce sont les puits de pétrole, les champs de gaz pétroliers. (...) C'est comme ça que fonctionne Wagner. Il récupère les champs, les ressources d'un pays et s'autofinance comme ça".

Un modèle économique qui coûte d'autant plus cher à Wagner que ses mercenaires sont grassement payés. "Il me semble que c'était 4.000, 5.000 jusqu'à 7.000 euros par mois. Ce qui ce sont des salaires qu'on n'imagine pas du tout en Russie. (...) Là je parle des spécialistes. Évidemment, les combattants de base sont payés moins que ça, mais toujours plus que quand ils s'engagent dans l'armée russe".

