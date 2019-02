publié le 27/02/2019 à 12:50

L'accident n'a heureusement fait aucun blessé, pas même un sanglier ! C'est pourtant ce que visait ce chasseur du Gers, près de Castelnau-D'Auzan, d'après une information de La Dépêche. Mais l'homme a manqué sa cible et touché la vitre arrière d'une voiture qui circulait sur la départementale, avec à son bord, un père de famille et ses trois enfants, âgés de 6 à 11 ans.



Alors que la famille se dirigeait vers la route des vacances, la balle tirée par le chasseur a explosé la vitre arrière de la voiture. "J’ai entendu tirer et ma lunette arrière a explosé !", explique le père de famille au quotidien régional. "Puis, les enfants, complètement paniqués se sont mis à crier… Je me suis arrêté. J’ai couru vers le chasseur, lui ai crié dessus. Forcément ! Lui, il était là, impassible", poursuit-il.

La balle tirée par le chasseur a été retrouvée dans le coffre de la voiture par les gendarmes d'Eauze qui ont pris l'affaire immédiatement au sérieux. L'homme a très rapidement été interpellé et mis en garde à vue pour une première audition. Il risque des poursuites judiciaires pour "mise en danger de la vie d'autrui".

Il vise un sanglier et touche une voiture avec 3 enfants à bord #Gers #chasse https://t.co/wYtv0NxDLD pic.twitter.com/bfmsgbXBXI — La Dépêche du Midi (@ladepechedumidi) 27 février 2019