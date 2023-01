Guerre en Ukraine : découvrez le char Léopard comme si vous y étiez

À l'intérieur du char militaire Léopard, il y a quatre places. "Le char est assez haut en raison de la présence d'une tourelle, explique le pilote d'essai et militaire général Dominique Trinquant. C'est comme s'il y avait un étage entre le chef de char et le tireur. Le pilote est tout à fait en bas, dans la caisse ; le chef de char, complètement en haut de la tourelle ; le tireur, à l'intermédiaire entre la tourelle et la caisse ; et le chargeur, au niveau de la caisse."

"Tout le monde est assis et il y a des ceintures de sécurité à l'intérieur", précise celui qui a déjà "tiré depuis le char Léopard au Canada et en Allemagne".

Côté conducteur, "lorsque vous pilotez un char de cet acabit, c'est un petit peu comme une voiture de course, sauf que ça pèse soixante tonnes et qu'il y a 1.500 chevaux", décrit le militaire. "La particularité, c'est que le volant ne tourne pas des roues, mais dirige des chenilles, et donc pour tourner, il faut accélérer une chenille et freiner une autre chenille."

Un appareil de guerre

"C'est fatiguant à conduire parce que vous êtes enfermé, il y a du bruit, vous êtes en mouvement perpétuel et surtout, je vous rappelle que l'on fait la guerre, donc ça demande une attention permanente", poursuit-il.

Les vitesses sont toutefois automatiques et tout est pensé pour que les soldats soient protégés au maximum et qu'ils n'aient pas à sortir la tête du char. "La vision du tireur se fait grâce à des écrans qui retransmettent ce que voient les caméras thermographiques - qui permettent de repérer les choses par la chaleur", explique le général Dominique Trinquant. Par ailleurs, "il y a un canon stabilisé qui permet de tirer en roulant."

En outre, "ces appareils sont capables de résister à un lance-roquette et à un certain nombre de mines grâce à des protections situées sous le char". Dès lors, le pilote d'essai ne tarie pas d'éloge sur l'appareil : "C'est extrêmement puissant et ça passe en mode tout-terrains en un rien de temps".

Sur route, le char Léopard va à 60 km/h, voire 65 km/h. "Ça va très vite", assure le général Dominique Trinquant, soulignant que l'appareil roule au diesel et a entre 400 à 500 km d'autonomie. "Et des citernes viennent régulièrement alimenter le char", précise-t-il.

