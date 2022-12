Royaume-Uni : pourquoi le discours de Noël de Charles III a-t-il fait un carton d'audience ?

Carton d'audience pour Charles III. Pour son premier message de Noël, le roi d'Angleterre fait mieux que sa mère Elisabeth II : 10 millions de Britanniques ont suivi son discours dimanche. C'est un million de plus que celui de l'an dernier. Plus donc que l'ultime message de la reine. C'est la première fois en 30 ans que la barre des 10 millions est franchie.

Pourquoi un tel succès ? Déjà, parce que a reine prononçait ce discours depuis 70 ans. C'était le premier grand message de Charles III à la nation. Il se tient debout dans la Chapelle Saint-George de Windsor, là où reposent ses parents. La question qu'on pouvait se poser : va-t-il se démarquer de sa mère dans ce discours ? Sur le fond, pas tant que ça, finalement.

Et surtout, va-t-il mentionner son fils cadet Harry et sa belle fille Megan, qui multiplie les attaques contre la couronne depuis qu'ils sont exilés en Californie ? Réponse : non. Aucune allusion au couple rebelle.

Juste avant Noël, Harry et Meghan ont sorti un documentaire dans lequel Charles et William ne sont pas épargnés. Le premier épisode, diffusé il y a deux semaines, avait attiré en Grande-Bretagne plus de 2 millions de curieux en moins de 24 heures. Comme quoi l'audience et la famille royale font bon ménage. Encore plus après la mort de la reine.

