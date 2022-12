"Harry & Meghan" sur Netflix : le couple règle ses comptes avec la famille Royale

Les trois derniers épisodes de la série documentaire "Harry & Meghan" ont été mis en ligne ce jeudi 15 décembre sur la plateforme Netflix. Cette fois, le palais et certains membres de la famille royale en prennent un petit peu plus pour leur grade. La presse tabloïd reste la cible principale, mais le couple accuse Buckingham Palace d'être en partenariat avec les médias. Il assure que les services de communication de chaque membre de la famille royale est prêt à disséminer des rumeurs sur un autre membre pour détourner l'attention.

Harry et William se seraient promis, quand ils étaient petits, de ne jamais faire ça quand ils seraient grands. Mais Harry accuse aujourd'hui son frère de ne pas avoir tenu cette promesse. Et il raconte une réunion tendue visant à discuter du futur du couple. "C'était terrifiant de voir mon frère me hurler dessus, mon père dire des choses complètement fausses, et voir ma grand-mère restée silencieuse".

Alors Harry s'excuse immédiatement auprès sa grand-mère. "Son travail était de défendre l'institution monarchique", dit-il. Mais Meghan estime que ce fonctionnement empêche les Windsor d'être une famille normale. Le couple accuse le palais d'avoir empêché Harry de voir la reine alors qu'elle avait invité son petit-fils et son épouse pour le thé, ce genre de manigances. Mais finalement, même si certains membres sont critiqués, c'est surtout le fonctionnement du palais qui est mis en cause dans ces derniers épisodes, toujours au côté de la presse à scandale.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info